Potente filtro per Paria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Potente filtro per Paria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : HEPA

Significato/Curiosita : Potente filtro per paria

Con il termine filtro hepa (dall'inglese high efficiency particulate air filter) si indica un particolare sistema di filtrazione ad elevata efficienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Con il termine filtro hepa (dall'inglese high efficiency particulate air filter) si indica un particolare sistema di filtrazione ad elevata efficienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con potente; filtro; paria; Quella grigia è molto potente ma resta nell ombra; Una voce potente ; Un potente motore a gasolio sovralimentato; Un capetto prepotente ; Un filtro magico la fa innamorare; Un filtro per il brodo; Un filtro per le e-mail; Fatto passare attraverso un filtro ; Può essere Baltea o Riparia ; C è la Baltea e la Riparia ; Centro sulla Dora Riparia ; Nelle auto ci sono per paria e per l olio;