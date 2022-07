Si possono salvare in formato .jpg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono salvare in formato .jpg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMMAGINI

Significato/Curiosita : Si possono salvare in formato .jpg

Vedi pdf (disambigua). il portable document format (comunemente indicato con la sigla pdf) è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione...

Disambiguazione – "immagini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi immagine (disambigua) o immagini (disambigua). un'immagine è una rappresentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

