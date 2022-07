La posa un autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La posa un autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PRIMA PIETRA

Pubbliche piazze, improvvisando spogliarelli e posa con finte armi, prima del puntuale arrivo delle autorità. si è dedicata sin da piccola allo spettacolo...

Per pietra angolare, pietra d'angolo o testata d'angolo si intende la prima pietra utilizzata nella costruzione di un edificio. è la pietra più importante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con posa; autorità; Una sposa di Eracle; La locuzione che si riferisce a coppie non sposa te; Città in cui riposa la Bernadette di Lourdes; Un ritratto in questa posa ha un occhio solo; autorità politico-religiosa come Khomeyni; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; La sede dell autorità di una regione; Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente, ma senza carattere di ufficialità;