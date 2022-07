Porre attenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BADARE

Significato/Curiosita : Porre attenzione

Martensite) si ha un aumento di volume dell'acciaio, bisogna quindi porre attenzione che le tensioni interne createsi non lo snervino, portando a distorsioni...

Ascesa sociale, vede la festa come un modo per emergere, decidendo di non badare a spese. quando finalmente giunge il giorno della tanto attesa festa, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con porre; attenzione; Riporre nel medesimo luogo; Sottoporre ad attento controllo; Per chiamarlo si deve comporre l 80116; Imporre per legge; Degni di attenzione ; Guardare con attenzione ; Si grida per richiamare l attenzione ; Distogliere momentaneamente la propria attenzione ; Cerca nelle Definizioni