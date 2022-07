In polli e bovini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In polli e bovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OI

Significato/Curiosita : In polli e bovini

Equini o suini, oppure interi animali quali polli, conigli, tacchini, pesci, ecc. anche la cottura in forno è considerata cottura di arrosto. la cottura...

Eccessiva fragilità ossea oi – codice iso 3166-2:gw della regione di oio (guinea-bissau) oi! – sottogenere musicale del punk rock oi (incrociatore) – incrociatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con polli; bovini; Guanti a sacco dove è separato solo il polli ce; Possono esserlo i polli ni; __ Apolli naire, poeta francese; L asta per i polli ; Colpo dato con un bastone di tendini bovini ; Grosse unghie nelle zampe dei cavalli e dei bovini ; Nei bovini sono compresi tra lo stinco e la pastoia; Giovani bovini ; Cerca nelle Definizioni