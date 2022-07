Le più recenti sono le ultime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le più recenti sono le ultime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NOTIZIE

Significato/Curiosita : Le piu recenti sono le ultime

Interiore e le fatiche possono essere tranquillamente interpretate come una sorta di cammino spirituale. le ultime tre fatiche di ercole sono generalmente...

Diffusione delle notizie. in generale, sommando fonti ufficiali e non ufficiali, oggi sul tavolo del giornalista giungono una quantità di notizie da gestire...

