Un pericolo delle ferite non ben disinfettate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pericolo delle ferite non ben disinfettate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TETANO

Significato/Curiosita : Un pericolo delle ferite non ben disinfettate

Accartocciamento e caduta delle foglie. cancro del tronco (phomopsis cinerascens): attacca in seguito a una ferita non disinfettata, soprattutto il tronco...

Malattia, provocando il tetano in alcuni conigli cui furono inoculate sostanze prese dalle pustole di un uomo morto per tetano. poco dopo, in germania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

