Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DOMESTICAZIONE

Significato/Curiosita : Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento

e caratterizzò la vita commerciale dell'intera zona, che ne trasse giovamento. tuttavia qualche secolo più tardi la stessa strada divenne percorso abituale...

La domesticazione (o, meno propriamente, addomesticamento) è, in biologia, il processo attraverso cui una specie animale o vegetale viene resa "domestica"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con percorso; secoli; dato; vita; agricoltura; allevamento; percorso di studio post laurea ing; Può essere di veicoli o persone, lungo un percorso ; Il percorso d una linea ferroviaria in costruzione; percorso legislativo; Abbraccia molti secoli ; Il poeta greco secoli VIII; Fu per molti secoli la capitale dell Egitto; Io... molti secoli fa; Ragno velenoso che ha dato il nome a una danza; Lo Hugh editore e fondato re di Playboy; Un soldato in erba; Ne ha molte da fare l affaccendato ; Il Norberto giurista, filosofo e senatore a vita ; Enzo __: diede vita al gruppo La smorfia con Lello Arena e Massimo Troisi; _ nuovo, vita nuova; Le evita no le cerniere; L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici; Imprenditori dediti principalmente all agricoltura ; Varietà di mosca dannosa per l agricoltura ; Prodotti chimici usati in agricoltura intensiva; allevamento di cavalli da corsa team di F1; Un tipo di allevamento intensivo: in __; allevamento di piante o pesci; Cavalli da allevamento ; Cerca nelle Definizioni