Si parla a Udine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla a Udine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRIULANO

Significato/Curiosita : Si parla a udine

Regionale 15/96 e della legge regionale 29/2007. la lingua friulana che si parla a udine rientra fra le varianti appartenenti al friulano centrale. in centro...

La lingua friulana (fur, it) dizionario biografico friulano (fur, it) dizionario friulano-italiano (fur, it) portale della lingua friulana (fur, it) /... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con parla; udine; Famoso settimanale USA che parla di celebrità; Non sopporta il Grillo parla nte; Recitano senza parla re; Il Disegno presentato in parla mento, in breve; Un volontario della solitudine ; Vivono in solitudine ; Nell orecchio crea un trio con incudine e martello; udine sulle targhe; Cerca nelle Definizioni