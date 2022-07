Si fa pagare il consiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa pagare il consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONSULENTE

Significato/Curiosita : Si fa pagare il consiglio

Nel pds, da segretario provinciale esordisce nel 1990 al consiglio comunale salernitano con il ruolo di vicesindaco e assessore nella giunta di vincenzo...

Erogata dalla figura professionale del consulente di direzione (consulente di management). questi consulenti possono essere qualificati attraverso uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con pagare; consiglio; Apparecchiatura per pagare ; Si possono pagare a caro prezzo; Su cui non si devono pagare tributi; Una imposta che si doveva pagare alla Chiesa; Ultimo presidente del consiglio del Regno d Italia; Fu sette volte Presidente del consiglio ; Ben poco generoso come può esserlo un consiglio ; Un consiglio utile e furbo; Cerca nelle Definizioni