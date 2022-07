L orso alleato di Bagheera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L orso alleato di Bagheera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BALOO

Significato/Curiosita : L orso alleato di bagheera

A bombay. mowgli impara la legge della giungla assieme all’orso baloo, alla pantera bagheera, e al lupo capobranco akela. il cucciolo d’uomo impara anche...

baloo (afi: /ba'lu/) è uno dei personaggi principali de il libro della giungla e il secondo libro della giungla di rudyard kipling. è un orso, insegnante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con orso; alleato; bagheera; L inizio di un corso d acqua; Parola inglese per richiesta di soccorso ; È infernale in un capolavoro di orso n Welles; Non ne ha il discorso sconclusionato; alleato della Prussia nella guerra dei sette anni; La regione francese dello sbarco alleato del '44; Popolo alleato degli Equi contro Roma; Una delle spiagge dello sbarco alleato in Normandia; Un felino come bagheera de Il libro della giungla; Cerca nelle Definizioni