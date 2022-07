Un oggetto in regalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto in regalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OMAGGIO

Significato/Curiosita : Un oggetto in regalo

All'imperatore o al sovrano in generale; sono regalie in particolare le tasse e le insegne regali. il fondamento giuridico formale delle regalie nell'impero germanico...

omaggio alla catalogna (homage to catalonia) è il resoconto di george orwell delle proprie esperienze e osservazioni di combattente nelle milizie del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

