La occupa il professore - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CATTEDRA

Significato/Curiosita : La occupa il professore

occupa dei negoziati con il professore durante la rapina alla zecca. da poco separata dal marito violento, comincia una relazione sentimentale con il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cattedra (disambigua). cattedra è un sostantivo che ha assunto vari significati per lo più...

Altre definizioni con occupa; professore; La occupa no i giocatori di riserva; Si occupa dei tempi in certe competizioni sportive; occupa no chi non fa nulla; Medico che si occupa della cura dei capelli; professore di ruolo; professore ... normale; Un professore guidato... a bacchetta da un maestro; Detiene il ruolo stabilmente: professore __; Cerca nelle Definizioni