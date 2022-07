Non vede a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non vede a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIOPE

Sulla via del ritorno, a notte fatta, si baciano con passione: l'incontro è rotto bruscamente quando vanina vede in distanza l'auto del fidanzato e si...

Esempio, un miope di -2.00 diottrie riesce a vedere nitidamente al massimo a 50 centimetri (ossia a 1/2 metro). tuttavia, il soggetto miope sarà in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

