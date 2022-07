Non richiede metrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non richiede metrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PROSA

Significato/Curiosita : Non richiede metrica

Figure e annotazioni. la corretta e precisa stesura di un computo metrico richiede innanzi tutto un ordine nel suo svolgimento. i lavori che compongono...

La prosa è una forma di espressione linguistica, caratterizzata dalla continuità dei periodi sintattici e non sottomessa alle regole della versificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

