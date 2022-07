Il nodo che fu tagliato da Alessandro Magno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nodo che fu tagliato da Alessandro Magno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GORDIANO

Significato/Curiosita : Il nodo che fu tagliato da alessandro magno

L'espressione nodo gordiano trae origine da una tradizione letteraria e leggendaria a cui è legato anche un aneddoto sulla vita di alessandro magno. con il tempo...

Marco antonio gordiano pio, meglio noto come gordiano iii (in latino: marcus antonius gordianus pius; roma, 20 gennaio 225 – circesium, 11 febbraio 244)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con nodo; tagliato; alessandro; magno; Importante snodo del metrò di Parigi; nodo per legare a un palo; nodo so bastone; Un importante nodo stradale e ferroviario del Lazio; Un dettagliato resoconto; Il formaggio tagliato a da- dini nell insalata greca; Quello di Suez fu tagliato ; tagliato in piccoli pezzi o strisce; Il ritrattista di alessandro Magno; alessandro , poeta e letterato modenese; Ex programma musicale condotto da alessandro Greco; Il primo cognome del giornalista alessandro Paone; Il traditore fra i paladini di Carlo magno ; Il ritrattista di Alessandro magno ; Il piccolo Comune dell Appennino tosco-romagno lo patria del Marron Buono; Il Guerra poeta e sceneggiatore romagno lo; Cerca nelle Definizioni