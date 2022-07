Mutano nei lunatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano nei lunatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : UMORI

Significato/Curiosita : Mutano nei lunatici

Essere viventi. la maschera del danzal: i danzal sono guerrieri tanto lunatici quanto misteriosi, cambiando maschera, modificano in maniera incisiva il...

Attribuito a suo genero polibio (sulla natura dell'uomo, 410 a.c.), gli umori dell'organismo erano quattro, assimiliati secondo l'etimologia sopra esposta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

