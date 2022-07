È morbida nei libri in brossura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È morbida nei libri in brossura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPERTINA

Significato/Curiosita : E morbida nei libri in brossura

in editoria e legatoria, la brossura è un genere di legatura per libri e opuscoli, che consiste in una semplice copertina di carta o cartoncino, fissata...

Pagine della copertina prendono i nomi di "prima", "seconda", "terza" e "quarta di copertina"; la prima e seconda pagina sono anche dette copertina anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

