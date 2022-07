È molto simile alla vespa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto simile alla vespa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APE

Significato/Curiosita : E molto simile alla vespa

Ragno vespa (argiope bruennichi (scopoli, 1772)) è una specie di ragno, così denominato per la colorazione dell'addome giallo e nera simile alla colorazione...

