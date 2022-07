In modo deciso, energico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In modo deciso, energico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DRASTICAMENTE

Significato/Curiosita : In modo deciso, energico

Ostinato. i funzionari americani dell'ambasciata, guidati dall'ambizioso ed energico ambasciatore statunitense henry cabot lodge jr., e alcuni inviati speciali...

Della cute con acqua fredda, ad esempio durante un tuffo, che riduce drasticamente la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. in alcuni casi può portare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con modo; deciso; energico; In modo vago e indeterminato; Antiquato modo di dire antiquato; Un suo esponente fu Quasimodo ; Sono comuni alla carota e al pomodo ro; Le rassegna chi ha deciso di andarsene; Lo dice l indeciso ; Il fermo intento di chi ha deciso ; Così è il tipo duro e deciso ; energico , determinato; Poco energico ; energico , poderoso; energico , vigoroso; Cerca nelle Definizioni