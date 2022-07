I metri della più lunga corsa di atletica in pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I metri della più lunga corsa di atletica in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIECIMILA

Significato/Curiosita : I metri della piu lunga corsa di atletica in pista

La pista di atletica leggera è il luogo in cui si svolgono le gare su pista di atletica leggera (corsa di velocità, di mezzofondo, fondo, salto in alto...

Stai cercando altri significati, vedi banzai (disambigua). la locuzione diecimila anni è una esclamazione comune in numerose lingue e culture dell'estremo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con metri; della; lunga; corsa; atletica; pista; Studiano anche la trigonometri a; Valgono IO centimetri cubi; Delimita una figura geometri ca piana; Equivalgono a decimetri cubi; Il trionfo della primavera; Il re del cioccolato della tv; Antico nome della capitale del Kazakistan; L Orioli della moto; È lunga in una catena di supermercati; Che si possono prolunga re nel tempo; Prolunga to stato di affievolimento fisico; lunga ... al contrario; Vi gareggiano moto e auto da corsa ; La rincorsa iniziale; Comprende nuoto, ciclismo e corsa ; Punto dove finisce una corsa ; Un tipo... di atletica ; Resina sintetica impiegata per piste di atletica ; Lo Zatopek campione di atletica ; Competizione atletica ; La passione di chi pratica il fuoripista ; Comune siciliano rinomato per i pista cchi; pista di allenamento riservata ai purosangue; Andrea __, ex centrocampista azzurro;