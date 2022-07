Un metallo per orologi molto costosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo per orologi molto costosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Un metallo per orologi molto costosi

Portò allo sviluppo dei primi orologi completamente meccanici. a partire dal xiii secolo furono costruiti grandi orologi da torre nelle piazze, nelle cattedrali...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

