Materia per valigerie - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CUOIO

(simbolo del riciclo) e un numero corrispondente a un tipo di materia plastica. molte materie plastiche (nylon, teflon, plexiglas ecc.) si prestano bene...

il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a...

