Martini : si prepara con gin e vermouth - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Martini : si prepara con gin e vermouth. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DRY

Significato/Curiosita : Martini : si prepara con gin e vermouth

Il martini o martini dry è un cocktail pre-dinner e post-dinner a base di gin e vermut dry. è un cocktail ufficiale della international bartenders association...

Il martini o martini dry è un cocktail pre-dinner e post-dinner a base di gin e vermut dry. è un cocktail ufficiale della international bartenders association...

