Marciano in fila indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marciano in fila indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAROVANE

Significato/Curiosita : Marciano in fila indiana

Difesa. i gruppi di larve di processionaria si spostano quasi sempre in fila indiana formando una sorta di "processione" (da cui il nome) e si compattano...

Polo sono descritti viaggi di carovane lungo la via della seta ed in estremo oriente. per quel che riguarda le carovane trans-sahariane, le bestie venivano...

