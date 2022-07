Manovra il re e la regina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manovra il re e la regina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCACCHISTA

Significato/Curiosita : Manovra il re e la regina

Savoia (disambigua). disambiguazione – "regina margherita" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi regina margherita (disambigua). margherita...

Teoria d'apertura nel gioco a scapito del talento e della creatività dello scacchista hanno suscitato la reazione di numerosi giocatori, che hanno proposto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con manovra; regina; Ha il manovra tore; Pupazzo di stracci uomo manovra to da altri; Asta di manovra ; manovra dei velisti per cambiare rotta; Antica regina egizia moglie di Akhenaton; La regina del lago Maggiore; Colorata come la regina dei fiori; Serie tv sulla vita della regina Elisabetta II; Cerca nelle Definizioni