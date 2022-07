Mangia sulla damiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia sulla damiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEDINA

Significato/Curiosita : Mangia sulla damiera

Italia il "soffio" è ancora diffuso. damiere 10x10: dama internazionale (detta anche dama polacca) - si gioca su damiera 10x10 con cantone a sinistra e 20...

Con pedina nei giochi da tavolo si intende un componente del gioco che viene usato per rappresentare la posizione su un percorso o su una mappa o per rappresentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con mangia; sulla; damiera; Sono quattro quando si mangia abbuffandosi; Non è bene farlo nel piatto in cui si mangia ; Si mangia a Napoli nella cena della Vigilia; Lo ama chi mangia il sushi; C è tutto sulla tastiera del computer; Assieme a forchette e coltelli sulla tavola; Situati sulla terraferma; Mammifero della savana con verruche sulla testa; Si sposta sulla damiera ; Cerca nelle Definizioni