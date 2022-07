Mancanza di interesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancanza di interesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABULIA

Significato/Curiosita : Mancanza di interesse

Come un interesse ciò che si faceva valere dinanzi al consiglio di stato. nel linguaggio dell'epoca l'interesse legittimo era il mero interesse a opporsi...

Collaborazione con fondazione umberto veronesi, rcs quotidiani, 2005, p. 27. altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «abulia»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

