Macchine per lo stampaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine per lo stampaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRESSE

lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione industriale in cui un materiale plastico viene fuso (plastificato) e iniettato ad elevata pressione...

Circuito idraulico della pressa. si suddividono in presse a piani o con movimento alternativo e presse rotative o a rulli. le presse a piani sfruttano l'energia...

