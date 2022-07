Macchiano di rosso certi gelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchiano di rosso certi gelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMARENE

Significato/Curiosita : Macchiano di rosso certi gelati

amareno (prunus cerasus var. amarena), la varietà più diffusa, con frutti di colore rosso chiaro e sapore amarognolo, leggermente acido (le amarene);... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Negozio in cui si smacchiano vestiti; La macchiano i commensali; Quelli materiali si macchiano di un delitto; Vi si smacchiano e lavano abiti; La vite le cui foglie si colorano di rosso in autunno; Si estende sul Mar rosso ; Grosso cannone che lanciava granate esplosive; Società calcistica rosso blu; Appendice pungente di certi animali; Un cantante da megaconcerti ; Il metallo di certi anni cupi; Il riprovevole atteggiamento di certi uomini; Specialità a base di gelati na; gelati na per colture in laboratorio; gelati di succo di frutta; Specialità con la gelati na;