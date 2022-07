Liceo : diploma = università : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liceo : diploma = università : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Liceo : diploma = universita : x

Accedere all'università in italia - con un anno integrativo per le scuole quadriennali. "scuola" in enciclopedia europea (vol. x), garzanti, 1988. liceo di...

La laurea (formalmente anche diploma di laurea) è un titolo di studio universitario rilasciato da un istituto di istruzione superiore, generalmente un'università...