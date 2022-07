Leggono con le mani in mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggono con le mani in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CHIROMANTI

Significato/Curiosita : Leggono con le mani in mano

Il partner. ci sono tre linee principali, presenti in quasi tutte le mani, che i chiromanti leggono e a cui danno grossomodo queste interpretazioni. linea...

Della mano a seconda delle differenti scuole di chiromanzia. sempre più chiromanti, del resto, tendono a combinare le tradizionali forme di chiaroveggenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

