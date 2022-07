Isola delle Antille nota per il rum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola delle Antille nota per il rum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIAMAICA

Significato/Curiosita : Isola delle antille nota per il rum

Caraibi. rientra nel gruppo delle isole sopravento nelle piccole antille. con una superficie di 87 km², è la più piccola isola abitata a essere divisa fra...

Il sovrano della giamaica coincide con quello del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord: attualmente la regina della giamaica è elisabetta ii... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con isola; delle; antille; nota; Abitano l isola dei nuraghi; Un isola dell arcipelago delle Samoa; L isola sarda in cui morì Garibaldi; isola caraibica con capoluogo Fort de France; La Casa automobilistica delle Prinz; Una delle Ionie; Comprendono le chiglie delle navi; Il poeta delle Metamorfosi; Un alcolico delle antille ; La maggiore delle antille ; Un cittadino della perla delle antille ; Relativa al mar delle antille ; Il colore della banconota da 100 euro; Cameron , nota attrice; Prenota alberghi e mezzi; Città del Molise nota per le cipolle; Cerca nelle Definizioni