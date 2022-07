S intreccia con l ordito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S intreccia con l ordito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAMA

Significato/Curiosita : S intreccia con l ordito

Colore dell'ordito: nel fustagno trama e ordito sono del medesimo colore, nel denim l'ordito è bianco o écru e la trama blu. il denim ha un'armatura con saia...

trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa trama – insieme di fili che concorrono nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

