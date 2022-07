Impregna l aria sul mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impregna l aria sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALSEDINE

Significato/Curiosita : Impregna l aria sul mare

Alla terra. in seguito all'evaporazione, l'acqua sale verso il cielo e si impregna degli influssi astrali. successivamente essa torna sotto forma di pioggia...

Estensione s'indica come salsedine il caratteristico odore prodotto dall'aerosol marino. fra i sali che compongono la salsedine ha un posto di primo piano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

impregna l aria al mare; impregna to d unto; impregna re al massimo; impregna to d unto; _ muscaria , fungo tossico; Potente filtro per Paria ; Fu la prima linea ferroviaria della storia, in Inghilterra; Era una misura agraria ; È simile al calamare tto; Consumare il terzo pasto; Il mare sciallo che comandò l VIII Armata in Italia; Aculeati frutti di mare ;