Hanno una regina in cella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno una regina in cella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : API

Uscire rispondono al canto della regina vergine libera. osservando una cella reale si può comprendere se la regina è uscita, in tal caso la sua punta è tagliata...

Altre definizioni con hanno; regina; cella; hanno grasso in sovrappiù; hanno diritto ai diritti; Le motociclette hanno solo quella posteriore; hanno ottime qualità; La città della Siria di cui Zenobia era regina ; Manovra il re e la regina ; Antica regina egizia moglie di Akhenaton; La regina del lago Maggiore; Così è il treno di un viaggio cancella to; Buttato, cancella to, spesso riferito a un file; Pianticella aromatica; È indicato nella parcella ;