Un gruppo di pubblicitari nella New York degli Anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di pubblicitari nella New York degli Anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAD MEN

Significato/Curiosita : Un gruppo di pubblicitari nella new york degli anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie tv

Posizionato la serie al decimo posto nella classifica dei "25 migliori programmi tv degli ultimi 25 anni", mentre l'anno successivo tv guide l'ha inserita...

mad men è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2007 al 2015. ideata da matthew weiner, la serie utilizza il mondo pubblicitario di new york... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

