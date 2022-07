Gaudente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gaudente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Vergine maria (in latino ordo militiæ mariæ gloriosæ), detti anche frati gaudenti, erano un ordine militare e ospedaliero sorto nel xiii secolo per garantire...

La parola "epicureo" era sinonimo di "ateo, irreligioso ed eretico": in tal senso è usata da dante alighieri, che condanna come epicurei cavalcante dei...