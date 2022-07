Gambe : ginocchia = braccia : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gambe : ginocchia = braccia : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOMITO

Significato/Curiosita : Gambe : ginocchia = braccia : x

Con le ginocchia e le gambe divaricate, l'altro si trova a lato perpendicolarmente ad esso, con i suoi fianchi sotto l'arco formato dalle gambe del partner...

Frattura del gomito saluto col gomito altri progetti wikiquote wikizionario wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su gomito wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con gambe; ginocchia; braccia; Corre, ma non con le proprie gambe ; Le gambe di chi fugge velocemente; Si friggono con i gambe ri; Muoversi sulle proprie gambe ; Fa venire il latte alle ginocchia ; Una gonna che lascia scoperte le ginocchia ; Ossa sotto le ginocchia ; Si in ginocchia al confessionale; Le braccia della carrozza; S imbraccia va per difendersi; Cantano i Camaleonti: __ spalanca le tue braccia ; Un noto modello di braccia letto di diamanti; Cerca nelle Definizioni