Fotografa con i raggi X - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : RADIOLOGO

Significato/Curiosita : Fotografa con i raggi x

i raggi x (o raggi röntgen) sono quella porzione di spettro elettromagnetico con lunghezza d'onda compresa approssimativamente tra 10 nanometri (nm) e...

Medico radiologo, con formulazione finale da parte di quest'ultimo di una dettagliata relazione scritta (referto radiologico). la radiologia sfrutta...

