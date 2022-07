I fedeli soldati del sultano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fedeli soldati del sultano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GIANNIZZERI

Significato/Curiosita : I fedeli soldati del sultano

Per fornire al sultano orhan i una forza stabile da opporre alle inaffidabili leve tribali turche (xiv secolo), fu abolito dal sultano mahmud ii nel 1826...

Altri file su giannizzeri giannizzero, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ettore rossi, giannizzeri, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

