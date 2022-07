Fanno tirocinio in aziende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno tirocinio in aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAGISTI

Significato/Curiosita : Fanno tirocinio in aziende

La loro durata non supera i 3 mesi. il tirocinio può essere di tipo "formativo" o "professionale" il tirocinio formativo è stato introdotto dalla legge...

Altre definizioni con fanno; tirocinio; aziende; fanno parte del micelio; Lo fanno i maiali in cerca di cibo; Un affanno so ansimare; Ne fanno parte il Messico, il Brasile e l Argentina; L assistenza fornita da un azienda ai nuovi assunti durante il tirocinio ; Senza una lettera, la strage diventa... un tirocinio ; tirocinio professionale; Una specie di tirocinio ; Relazioni tra aziende : rapporti __; aziende agricole; Affidare la produzione industriale ad aziende terze; aziende sanitarie;