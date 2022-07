Fagiolo : legumi = grano : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fagiolo : legumi = grano : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEREALI

Significato/Curiosita : Fagiolo : legumi = grano : x

Comune nel caucaso. terci de hrica, porridge di grano saraceno dalla romania. misto di cereali e legumi in etiopia: il genfo è un denso porridge fatto...

Famiglia). sono inclusi nella categoria i cereali principali come grano, riso, mais, orzo, avena e segale, e cereali minori come sorgo, miglio, teff, triticale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

