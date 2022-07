Eroga corrente elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eroga corrente elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DINAMO

Significato/Curiosita : Eroga corrente elettrica

Sono presenti gli avvolgimenti elettrici su cui vengono indotte le forze elettromotrici che sosterranno la corrente elettrica prodotta. la frequenza dei giri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dinamo (disambigua). una dinamo è una macchina elettrica che trasforma un lavoro meccanico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Lo attraversa la corrente del Golfo; Il TAV concorrente dei Frecciarossa; Versamento sul conto corrente ; La corrente di Erté; Macchina elettrica che traina convogli; Quella fotoelettrica è in molte aperture; Produzione del flusso induttore in una macchina elettrica ; Unità di resistenza elettrica ;