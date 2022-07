Entra in possesso di ciò che gli lasciano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entra in possesso di ciò che gli lasciano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EREDE

Significato/Curiosita : Entra in possesso di cio che gli lasciano

Quando gli fa capire che rischierebbe anche la vita pur di non abbandonarlo. damon uccide tyler e poi su ordine di sybil entra in possesso di un oggetto...

Un erede (lat. heres), nel diritto civile, indica colui che abbia accettato (in modo espresso o tacito) la chiamata all'eredità di una persona deceduta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

