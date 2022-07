I duri nelle assemblee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I duri nelle assemblee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FALCHI

Significato/Curiosita : I duri nelle assemblee

Proclama indirizzato al popolo francese. a fontainebleau napoleone passò giorni duri e difficili. gli giunse notizia che il nemico aveva rigettato la sua proposta...

Se stai cercando la poetessa italiana anna falchi massidda, vedi anna maria falchi massidda. anna falchi, pseudonimo di anna kristiina palomäki (tampere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Una roccia duri ssima di origine vulcanica; I vasi della circolazione induri ti dalla sclerosi; Un induri mento epidermico; Lo sono i lavori duri ; I ripari delle sentinelle ; Bramosi... nelle odi; Gallinelle ... astronomiche; nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto; Piazza in cui avevano luogo mercati e pubbliche assemblee nell antica Grecia; Discutono nelle assemblee ; Grandi assemblee del Sacro Romano Impero; Località in cui nel Medioevo si tenevano assemblee politiche o militari;