Un dispositivo che rallenta la velocità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo che rallenta la velocità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DECELERATORE

Significato/Curiosita : Un dispositivo che rallenta la velocita

Gravità, la velocità di precessione è inversamente proporzionale al momento angolare. questo significa che a mano a mano che il giroscopio rallenta in seguito...

Il deceleratore di antiprotoni (ad: antiproton decelerator) è un anello di accumulazione al cern di ginevra. venne costruito come successore dell'anello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

Altre definizioni con dispositivo; rallenta; velocità; dispositivo scorrevole per tendaggi; dispositivo della torre di controllo; Il dispositivo elettronico che sta in una mano; Un dispositivo che inganna e danneggia; rallenta il traffico; Si azionano per rallenta re; Irregolarità che può portare rallenta menti; rallenta re, moderare; Spesso negli ultimi metri di una gara di velocità ; Dispositivo per misurare la velocità della corrente di un corso d acqua; Partecipante a una gara di velocità ; Un indicatore di velocità ; Cerca nelle Definizioni