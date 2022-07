Le declina il teste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le declina il teste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GENERALITÀ

Significato/Curiosita : Le declina il teste

Froglia vi era un suo filmato durante il quale scolpiva le due teste. froglia, mentre scolpiva le pietre, realizzò anche il film peitho e apate… della persuasione...

généralité (generalità) erano circoscrizioni amministrative della francia sotto l' ancien régime. esistettero nel paese fino a trentasei generalità;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 luglio 2022

