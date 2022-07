Il cuore dell allodola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cuore dell allodola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il cuore dell allodola

Bambini ed il compositore rumeno george enescu le dedicò una canzone intitolata ciocarlia (romeno per allodola). the lark ascending (l’allodola che si solleva...

Dexter – occhio destro nell'esame dell'acutezza visiva od. – abbreviazione che sta per odierno od odierna. olive drab — espressione inglese che designa...