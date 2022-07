Cumulo di legna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cumulo di legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATASTA

Significato/Curiosita : Cumulo di legna

cumuli di legna sistemata a cupola, con al centro un foro che permette l'accensione della catasta ricoperta da strati di fogliame secco, frasche di faggio...

Il termine catasto (derivato dalla lingua greca atst, o at st, "riga per riga") viene utilizzato, in senso generale, per indicare qualsiasi...

Altre definizioni con cumulo; legna; cumulo di oggetti; Un cumulo di covoni di grano; Accumulo di roba di scarto e di poco valore; Accumulo di sporcizia; Lo tiravano i buoi nella battaglia di legna no; Un lavoro come quello del falegna me o del muratore; Si usano per spaccare la legna ; __ Ciliegia, falegna me personaggio di Pinocchio; Cerca nelle Definizioni